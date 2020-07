Il Giornale: Napoli-Milan è la sfida degli “scusate il ritardo”

Con Rino Gattuso e Stefano Pioli in panchina, Napoli e Milan hanno cambiato marcia rispetto all’inizio disastroso firmato da Ancelotti e Giampaolo

In termini di classifica, sia per lo scudetto che per la Champions la sfida di questa sera tra il Napoli e il Milan non ha sicuramente nulla da dire data la distanza abissale che c’è con la Juve e l’Inter. Ma se si guarda in una prospettiva diversa, secondo Il Giornale, Napoli-Milan

diventa molto stuzzicante, all’insegna del “dove avremmo potuto essere” se non dello “scusate il ritardo”. Già, perché con Rino Gattuso e Stefano Pioli in panchina, Napoli e Milan hanno cambiato marcia rispetto all’inizio disastroso firmato da Ancelotti e Giampaolo

Gattuso ha definito inaccettabile la distanza che li separa dall’Atalanta e ha chiesto il massimo impegno per tutte le prossime gare. Ma entrambe le formazioni avrebbero potuto essere in un’altra situazione al momento

il Napoli, senza la partenza frenata di un Ancelotti ormai a disagio a casa De Laurentiis, senza gli scontri tra società e giocatori con tanto di provocazioni e polemiche, sarebbe stato in posizione ben diversa.