Il Giornale: Finalmente una bella partita, applausi per Napoli e Inter

Il commento di Gianni Visnadi. Vince l’Inter (2-0), ma il Napoli resta lungamente in linea con l’avversario. Per una volta qualità del gioco superiore alla media di stagione. Un buon test in vista degli euro-appuntamenti

Nel noioso calcio estivo in cui si giocano partite ogni tre giorni, il Giornale elogia Napoli e Inter per la prestazione di ieri sera a San Siro. Il quotidiano scrive:

“Finalmente una bella partita. Vince l’Inter (2-0), ma il Napoli resta lungamente in linea con l’avversario. Come sempre, ritmi non eccelsi (eufemismo), ma per una volta qualità del gioco superiore alla media di stagione. Applausi per entrambe e ugualmente un buon test in vista degli euro-appuntamenti che le attendono”.