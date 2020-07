Il figlio del progettista del Morandi: «Anche mio padre vittima del ponte. Bastava fare le ispezioni»

Il Corriere della Sera intervista Maurizio Morandi, figlio di Riccardo Morandi, il progettista del primo Ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018 trascinando con sé 43 vittime. Ha 80 anni, eppure si è ritrovato, all’improvviso a dover difendere la memoria del padre, morto trent’anni fa.

All’inizio, racconta, sono stati in tanti a tentare di demolire il progetto del ponte descrivendo suo padre come un “pasticcione”.

E’ riuscito a difendere l’onore del padre, in questi due anni, ma forse solo tra gli addetti ai lavori.

«Nel mio piccolo mondo di studiosi e ingegneri, forse sì. Non per merito mio. Ci sono state alcune belle iniziative da parte di tecnici, progettisti, architetti. Ma noi viviamo in una bolla, come tutti. Non mi faccio illusioni. Fuori, questo marchio di infamia persiste, malgrado sia stato chiarito che il progettista non aveva alcuna responsabilità».