Il ds del Benevento: “Mai chiesto al Napoli o agli agenti Younes e Llorente”

Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte su Younes e Llorente.

“Non abbiamo mai contattato né Younes né Llorente. Sono calciatori che apprezzo, magari! Ad oggi non sono mai stati chiesti al Napoli né agli agenti. Noi siamo aperti a tutto, abbiamo una nostra filosofia di calcio, ci manteniamo su quello. Se possono nascere opportunità con il Napoli? Assolutamente. Stiamo valutando varie opportunità per il ritiro, anche logistiche”