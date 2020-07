Il Cts valuta una modifica al protocollo: tamponi ogni 5-7 giorni e non più ogni 4

Sul CorSport. Si tratterebbe di un alleggerimento pensato per stressare meno i calciatori. A breve la risposta del Comitato

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Comitato tecnico scientifico starebbe valutando una modifica del protocollo sanitario anti-Covid. In particolare, si tratterebbe di un alleggerimento sulla strategia dei tamponi. Non più controlli ogni 4 giorni, ma ogni 5-7.

“Il Cts sta valutando un ulteriore alleggerimento del protocollo sanitario per le fase delle partite che ha permesso la ripresa del campionato di Serie A. Il comitato di esperti nominato dal governo sta infatti riflettendo sulla possibilità di effettuare con minore frequenza i tamponi su ogni gruppo squadra: attualmente gli esami molecolari sui componenti vengono svolti, dai laboratori di fiducia dei club (niente da fare per l’ente terzo centralizzato comune a tutti, soluzione accantonata complici i costi elevati), ogni 4 giorni, ma adesso, visto che il virus ha perso in virulenza e anche gli asintomatici hanno un minor potenziale infettivo, la proposta del commissione medico scientifica della Figc è quella di effettuarli ogni 5-7 giorni“.