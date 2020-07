In Spagna scrivono che il Barcellona si prepara al “The last dance” col Napoli

La Vanguardia: uomini contati in difesa e a centrocampo, un esercito di giovani della cantera. In attacco recupera Griezmann al fianco di Messi e Suarez

A Barcellona sono carichi. La settimana di svago ha ottenuto l’effetto sperato, e ora è davvero cominciato l’avvicinamento al Napoli. La Vanguardia ne parla come “The last dance” del Barca. Il ritorno di Champions contro gli azzurri è diventata anche per i blasonatissimi blaugrana il grande obbiettivo prossimo.

Solo gli impegni pubblicitari hanno impedito a Setién di ripartire immediatamente con una doppia sessione di allenamento. Ma il quotidiano di Barcellona descrive nei particolari l’intensità della ripresa della preparazione che il Barça affronterà con una rosa a disposizione cortissima.

A parte Ter Stegen in porta e Jordi Alba a sinistra, i problemi di Setién iniziano dalla difesa. Come centrali ha a disposizione solo Gerard Piqué, mentre Lenglet è in lento recupero. Ieri il francese si è allenato a bordo campo per il secondo giorno consecutivo, ma le sensazioni sono buone e che spera di recuperare in tempo. Samuel Umtiti invece continua ad avere problemi al ginocchio sinistro, l’infortunio che gli ha fatto saltare le ultime partite di campionato, e non c’è alcuna garanzia che sarà pronto per l’8 agosto. Il giovane Ronald Araújo ha subito una distorsione al piede destro e non ci sarà.

A centrocampo Sergio Busquets e Arturo Vidal sono squalificati e si aggiungono all’assenza di Arthur, che ormai non fa più parte della squadra. Restano Rakitic, De Jong, Riqui Puig o in alternativa Sergi Roberto.

In attacco le cose vanno molto meglio. Messi e Suárez stanno lavorando molto sul fisico, Ansu Fati è carico, ma Setién sa che potrà contare anche su Griezmann. Il francese continua ad allenarsi sul campo condividendo alcuni esercizi con i suoi compagni. Se continua così, tornerà all’allenamento con il gruppo alla fine della settimana. Il tuo recupero per il Napoli è praticamente garantito.

Setién comunque ha già preallertato un piccolo esercito di giovani: i difensori centrali Jorge Cuenca e Oscar Mingueza, i centrocampisti Jandro Orellana e Monchu e l’ala destra Konrad de la Fuente.