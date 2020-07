Icardi: “E’ stato facile firmare con il Psg. Niente Napoli o Juve, mi sento bene a Parigi”

L’attaccante argentino a Le Parisien: “Non appena sono arrivato dall’Italia a Parigi, la mia decisione è stata definitiva. Per me, tutto è stato definitivo dalla scorsa stagione”

Mauro Icardi ha rilasciato un’intervista a Le Parisien in cui racconta anche il passaggio dall’Inter al Psg.

“Non appena sono arrivato dall’Italia a Parigi, la mia decisione è stata definitiva. L’opzione di acquisto poteva essere attivata solo in questa stagione. Ma, per me, tutto è stato definitivo dalla scorsa stagione. Quando l’opzione di acquisto è diventata una vera opportunità, ne abbiamo discusso con i dirigenti, con Leonardo. Abbiamo valutato questa decisione con la mia famiglia e tutti abbiamo deciso di rimanere. Leonardo quindi mi ha confermato che l’opzione è stata esercitata. È stato facile firmare “.

Icardi ha smentito le voci che lo hanno più volte accostato al mercato di Napoli e Juve.

“No, no. Mi sento bene a Parigi. Sono tornato in Italia durante le vacanze e ho trascorso lì il confinamento con la mia famiglia. Sto vicino, a malapena un’ora in aereo. E ora la mia famiglia si è completamente stabilita a Parigi”.