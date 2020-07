Giancarlo Giannini: «In America a volte mi hanno amato più che in Italia»

La Repubblica intervista Giancarlo Giannini. A inizio 2021 avrà la sua stella sulla Hollywood Walk of fame. Il suo rapporto con Hollywood è di lunga data.

Racconta aneddoti e curiosità sui grandi del cinema con cui ha lavorato. Ad esempio Robert Mitchum.

Non ha mai pensato di trasferirsi in America.

« No, mi piace il mio paese e a Hollywood ti offrono ruoli da italiano . La Columbia mi offrì un contratto da sei mesi all’anno come protagonista di una serie, un detective italiano rompiscatole in America: “Sistemi economicamente figli e nipoti”. Non volevo essere legato per anni».

Giannini ha anche parte del merito della scoperta di Julia Roberts come attrice. Nel western Legami di sangue, faceva la parte del patriarca viticoltore.

E poi gli incontri con Billy Wilder e Andy Warhol.

E su Ridley e Tony Scott

«Se Ridley era silenzioso, Tony era esuberante. I due fratelli erano in competizione. Ricordo una scena faraonica di incendio in un locale, “mio fratello in Black Hawk Down ha avuto 16 macchine, io ne ho 36!”. Era geloso perché Ridley era più famoso. Mi faceva arrivare in Messico bottiglie di Brunello di Montalcino, ed ero astemio, mi regalava piante a cui ero allergico. La mattina alle 4 andava a scalare montagne. Non credo che si sia buttato dal ponte perché malato, penso che abbia sbagliato una di quelle grosse operazioni finanziarie che facevano lui e il fratello e non ha retto alla vergogna».