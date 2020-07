Genoa-Napoli, la probabile formazione Sky. Hysaj titolare, Lozano parte dalla panchina

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dare le ultime sulla probabile formazione che Gattuso sceglierà di mettere in campo stasera, contro il Genoa.

“Meret partirà titolare, per Ospina non c’è fretta di tornare. In difesa Maksimovic e Manolas sono certi della maglia da titolare. Il greco potrà mettere ulteriori minuti nelle gambe, Hysaj sarà a destra, Mario Rui a sinistra. Di Lorenzo è uscito dalla gara con la Roma malconcio per un pestone subito. A centrocampo partiranno titolari Fabian, Lobotka ed Elmas. Lozano non partirà dal primo minuto. Insigne sta così bene che è impossibile toglierlo. Mertens e Politano comporranno il resto del tridente“.