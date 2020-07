Gazzetta: Napoli-Roma, torna Manolas. Nel tridente Callejon, Milik e Lozano

Il greco potrebbe sostituire o Maksimovic o Koulibaly. Tra i pali ci sarà Meret. In mediana Fabian, Demme e Zielinski

Sulla Gazzetta dello Sport la probabile formazione di Napoli-Roma, in programma al San Paolo domani sera alle 21,45.

La novità principale è il ritorno di Manolas al centro della difesa, proprio contro la sua ex squadra.

“Dopo l’infortunio nei primi giorni di ripresa a maggio, ora il difensore greco sta bene e conta di rientrare presto al centro della difesa. Domani potrebbe farlo in alternativa a Kalidou Koulibaly, che dalla ripresa non ha mai riposato in 5 partite, se si escludono proprio i 10’ lasciati a Manolas con la Spal. Ma il discorso riguarda anche Nikola Maksimovic”.

Per quanto riguarda le altre scelte di Gattuso, in porta dovrebbe esserci Meret, perché Ospina ha bisogno di qualche giorno di riposo dopo l’infortunio subito a Bergamo giovedì. La linea difensiva, prevede il ballottaggio tra Manolas, Maksimovic e Koulibaly per i due posti da centrali, e sui lati Di Lorenzo e Mario Rui. In mediana Gattuso dovrebbe preferire Fabian, Demme e Zielinski.

Per quanto riguarda il tridente si va verso un cambio totale: Callejon, Milik e Lozano.