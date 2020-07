Gazzetta: Inter-Napoli è Lukaku contro Insigne. A dividerli 28 cm e 41 kg

Il quintale del belga contro i 59 kg dello scugnizzo di Frattamaggiore. Romelu è a 29 gol stagionali, Lorenzo solo una volta, in 12 partite, non è partito titolare

Inter-Napoli sarà anche scontro tra il gigante e il genio, scrive la Gazzetta dello Sport. Ovvero tra Romelu Lukaku e Lorenzo Insigne.

Lukaku, costato 75 milioni, è a 29 gol stagionali.

Il genio di Napoli, invece, anche se ha “misure ristrette”, quando si guarda al rendimento “diventa gigantesco”.

“In 12 partite giocate nel post pandemia in 43 giorni, solo una volta Rino Gattuso non lo ha schierato titolare (a Bologna) per il resto Insigne le ha giocate quasi tutte per intero, mostrando capacità di recupero eccezionali”.