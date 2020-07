Gazzetta: il Napoli incassa 9 gol in 7 partite. Calo fisico e di concentrazione

Non si può pensare di finire il campionato con svarioni di questo genere e poi andare ad affrontare Messi&Company sicuro che tutto di colpo torni a funzionare d’incanto

La Gazzetta dello Sport analizza le pecche difensive del Napoli di Gattuso. Da quando il campionato è ripreso, in 10 partite giocate, il Napoli non ha preso gol soltanto nella finale di Coppa Italia contro la Juventus e a Verona. Nelle ultime 7 partite i gol incassati sono 9. Non solo.

“In quella subita da De Paul, senza nulla togliere alle elevate qualità tecniche dell’argentino, c’è proprio un movimento sbagliato della linea difensiva e anche della mediana, che accompagna poco“.

Sono errori che non possono lasciare tranquillo l’allenatore in vista del Barcellona.

“È vero che la concentrazione deriva anche dalla qualità dell’avversario e dalla posta in palio. Ma mica puoi pensare di finire il campionato con svarioni di questo genere e poi andare ad affrontare Messi&Company, sicuro che tutto di colpo torni a funzionare come d’incanto“.

Ci sono ancora quattro partite prima del ritorno di Champions per metterci una pezza.

“Gattuso si sta rendendo conto che i suoi sono in calo fisico e stanno accusando anche cali di concentrazione. Può capitare in una stagione così compressa, ma ora ci sono quattro step prima della Champions per ritrovare lucidità e convinzione, quella che hanno consentito di vincere la Coppa Italia e comunque di portare avanti più che dignitosamente un campionato che a livello di stimoli ha ben poco da dire”.