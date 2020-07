Gazzetta: con la Roma gioca Lozano al posto di Insigne

Quella di questa sera potrebbe rappresentare la gara del riscatto per il messicano che fino ad ora ha fallito ed è rimasto relegato nel progetto del Napoli

Lozano dal primo minuto, dovrebbe essere questa, secondo la Gazzetta dello Sport, la novità del Napoli di questa sera contro la Roma. Hirving potrà giocarsi l’occasione che aspetta da un anno, da quando è atterrato a Capodichino per firmare il suo contratto quadriennale con il Napoli. Un anno che è stato molto diverso da quello che lui e i tifosi si immaginavano. L’acquisto più costoso della storia del club è stato quasi sempre in panchina, relegato nel progetto,prima di Ancelotti e poi di Gattuso, ma questa sera potrebbe aprirsi per lui un nuovo capitolo

L’attaccante messicano dovrebbe essere schierato dal primo minuto, probabilmente al posto di Lorenzo Insigne, apparso affaticato nella gara di Bergamo.