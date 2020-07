Gattuso ha strigliato la squadra: «Guai a tirare i remi in barca»

«Guai a tirare i remi in barca», ha tuonato più volte Gattuso che guarderà con attenzione soprattutto il rendimento dell’attacco, cioè il reparto meno performante in termini di gol: gli azzurri sono ottavi in serie A nella graduatoria delle reti segnate. Mertens dovrebbe godere di un turno di riposo, con Milik che torna titolare.