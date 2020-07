Gattuso alla squadra prima della partenza per Bergamo: “Crederci”

Stasera, a Bergamo, il Napoli sfiderà l’Atalanta e proverà ad eguagliare le 6 vittorie consecutive della Dea. La Gazzetta scrive che Gattuso ha fatto un discorso alla squadra, prima di partire. Bisogna credere nella possibilità di farcela, questo il senso.

“«Crederci». È stato il senso del discorso che il tecnico ha fatto ai suoi prima di salire sul charter che li ha portati a Bergamo. «Credere» alla posizione occupata da Gomez&Co, perché questo è l’unico traguardo ancora possibile per Rino in campionato, in attesa di verificare i progressi nella sfida dell’8 agosto, al Camp Nou contro il Barcellona, per il ritorno degli ottavi di Champions (1-1 all’andata). Il face to face con Gasperini è l’esame “vero”, non c’è altra partita che possa interessare al Napoli come questa. Battere i nerazzurri significherebbe accorciare il distacco portandosi -9, divario comunque pesante. Indipendentemente dai calcoli, Gattuso ci proverà: archiviato il turnover visto contro la Spal, ci sarà spazio per l’undici-tipo”.