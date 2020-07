Su Instagram Filippo Galli elogia il Napolista per l’articolo sull’Atalanta post-ideologica

È provinciale, ne siamo consapevoli, ma non possiamo esimerci dal riportare qui l’elogio pubblico dell’ex calciatore del Milan Filippo Galli. Su Instagram ha scritto il commento – che riportiamo qui sotto – all’articolo dell’altro giorno di Mario Piccirillo: Gasperini ha imbrogliato tutti: la vera bellezza dell’Atalanta non è… la bellezza.

Prendo spunto da un articolo di Mario Piccirillo su ‘il napolista’, segnalatoci dall’amico Edi Zanoli sulla nostra chat di studio-confronto, per sottolineare come sia inutile parlare per differenze/contrapposizioni: giochisti vs resultadisti, guardiolismo vs cholismo e giù fino ai settori giovanili, situazionale vs analitico.

Il calcio è complessità e, come tale, non si può spiegare, ridurre, la complessità va vissuta, da dentro, da dentro va risolta e, in questo, l’Atalanta di Gasperini si è dimostrata di un’efficacia mostruosa.

È un calcio, come scrive Piccirillo, post-ideologico, senza etichettature e ‘no logo’ e come Edi ci diceva da tempo.

Restare sulle differenze, le contrapposizioni, fa audience e, pertanto, continueremo a vivere confronti dialettici di quel tenore. Questa è una certezza.

Scrive ancora Piccirillo : “ in questo momento l’Atalanta è prima per distacco per gol segnati (82), per tiri in porta, per assist, ma NON per Km percorsi. È nona in questa classifica che dovrebbe aiutare a calcolare il dispendio atletico…”

Semplicemente corrono meglio. È diverso.

Complimenti a Mario Piccirillo per questo articolo illuminante che innalza il valore culturale del calcio.