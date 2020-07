Fassone: “La Juve si indebita per investire. Il Napoli non lo farà mai. Sono due visioni diverse”

“Ci sono due aspetti. Uno è il valore del club e l’altro è un valore calcistico. Sul primo, per accrescere il valore del Napoli, il fattore infrastrutturale sarebbe importante. Nulla o quasi nulla è infatti di proprietà. Sul piano sportivo dovrebbe entrare nell’ottica di quei grandi club che pur di essere costantemente in Champions ed essere competitivi, si può arrivare in rosso, perdere 50-60 milioni e poi recuperarli l’anno successivo. Ma il presidente il passo più lungo della gamba non lo farà. Credo che in tutta la sua storia solo due volte abbia fatto bilanci non in attivo”.