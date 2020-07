E’ crisi Roma. La squadra si lamenta della preparazione, Fonseca è in confusione

Ieri, a Trigoria, si è svolta “una seduta di terapia di gruppo”, in cui i giocatori hanno confessato di sentirsi privi di energie. Vertice anche tra Fienga e Fonseca. Ma i giocatori sono con il tecnico

Domani sera, al San Paolo, il Napoli affronterà una Roma in aperta crisi. Il quadro che fanno i quotidiani dell’atmosfera in casa giallorossa rasenta i limiti del drammatico. James Pallotta ha definito la partita contro l’Udinese «embarrassing» e adesso la posizione di Fonseca in panchina è ufficialmente a rischio, scrive il Corriere della Sera. Che continua:

“Per cercare di salvare il salvabile, Fonseca e la squadra si sono parlati ieri a Trigoria. Non è stato un monologo dell’allenatore ma una seduta di terapia di gruppo, dove anche i giocatori hanno avuto molto da dire. Il portoghese è sembrato in confusione un po’ a tutti, dirigenza compresa”.

Nell’incontro di ieri, scrive la Gazzetta dello Sport, i giocatori hanno evidenziato al tecnico che

“si sentano privi di energie, segno di una preparazione imperfetta”.

Il faccia a faccia tra Fonseca e la squadra, tra l’altro, era stato spinto proprio da Fienga, che la sera prima si era intrattenuto a lungo con il tecnico, scrive la Gazzetta dello Sport, che riporta gli esiti dell’incontro. Innanzitutto, il club non crede che la questione societaria influisca sul rendimento. A Fonseca

“è stato ricordato come la rosa sia di qualità (e con un monte ingaggi da oltre 160 milioni lordi), come sul mercato sia stato accontentato sull’arrivo di Pedro, sulla conferma di Mkhitaryan e si lavori su quella di Smalling, ma che stia a lui trovare dei correttivi, motivando i calciatori e studiando accorgimenti tattici diversi. E perciò gli è stato detto di confrontarsi con la squadra, perché un finale di stagione che metta a repentaglio anche il 5° posto o facesse fare brutta figura in Europa League non sarebbe gradito, pur dando al portoghese la scusante dell’imperfetta conoscenza del calcio italiano”.

Ma la Roma è anche alle prese con un problema fisico, come dimostrano i crampi di Fazio a 20 minuti dalla fine del match contro l’Udinese. La squadra è in pieno “crollo atletico”, scrive il Corriere della Sera. Il problema di preparazione, appunto.

“L’unica certezza è che la squadra non rema contro l’allenatore”, continua il quotidiano. Cosa confermata anche dalla Gazzetta dello Sport, che scrive:

“Eppure, pare che i giocatori non abbiano affatto scaricato l’allenatore. Anzi, all’a.d. Fienga hanno assicurato di essere con lui“.