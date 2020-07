Dybala, elongazione muscolare: potrebbe non farcela per la Champions

Gli accertamenti hanno escluso lesioni ma potrebbe comunque dare forfait per la sfida col Lione. Esami negativi per Danilo

Nonostante la vittoria dello scudetto, la Juventus è in apprensione per le condizioni di Paulo Dybala. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, ma l’argentino potrebbe non recuperare in tempo per la sfida di Champions League col Lione del prossimo 7 agosto. Di seguito, il comunicato del club.

Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Anche Danilo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che sono risultati negativi.