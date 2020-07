Dugarry: “Messi è un ragazzino mezzo autistico, e Setién è un imcompetente”

L’ex attaccante di Milan e Barcellona la tocca pianissimo: “Griezmann non può avere paura di uno alto un metro e 50. Può mangiarselo”. E poi si scusa con le persone autistiche

La tocca pianissimo Christophe Dugarry, ex attaccante di Milan e Barcellona, che si infila con un certo tatto nella polemica tra l’attaccante francese e il Barcellona.

L’altro obbiettivo di Dugarry è Setién, il quale “è un brav’uomo ma non ha l’attitudine del grande tecnico. Sono sicuro che non abbia niente contro Griezmann. E’ semplicemente un incompetente“.

Le dichiarazioni a RMC Sport hanno immediatamente incendiato i social. Tanto che poi lo stesso Dugarry s’è dovuto scusare – ma non con Messi, con le persone autistiche per averle evidentemente accostate a Messi:

“Sono sinceramente dispiaciuto per le mie dichiarazioni su Lionel Messi. Non volevo offendere le persone con disturbi autistici, non era mia intenzione. Mi scuso con le persone che ho offeso”.