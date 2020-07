Distrugge il record del mondo sui 200 metri di Bolt. Ma ne ha corsi solo 185 (VIDEO)

E’ successo al campione del mondo Noah Lyles durante gli Inspiration Games: aveva piazzato i blocchi più avanti di 15 metri chiudendo la gara in un incredibile 18.90. E infatti non era vero

18.90 sui 200 metri (con un vento contrario di 3.7 metri al secondo). Significa record del mondo di Usain Bolt stracciato, una porta aperta per l’Olimpo degli dei dell’atletica leggera. Non ci crede Noah Lyles. E fa bene. Perché 5 minuti dopo, nell’incredulità generale, si scopre che il campione del mondo statunitense è scattato su una linea di partenza sbagliata e ha corso per errore 185 metri, se ne è mangiati 15.

E’ successo agli Inspiration Games, meeting internazionale posta-pandemia di atletica leggera che si gareggia in simultanea su più impianti. Il Letzigrund di Zurigo, in Svizzera, era il campo centrale ma contemporaneamente gli atleti si esibivano in altre sette location tra USA ed Europa, confrontando poi i risultati per stilare la classifica generale. Lyles era a Bradenton, in Florida. Nessuno prima della partenza s’era accorto che l’atleta aveva piazzato i blocchi nel posto sbagliato.

E così i 200 metri sono stati vinti dal francese Christophe Lemaitre (20.65) davanti all’olandese Churandy Martina (20.81).

Is this real?? — Josephus lyles (@josephus_lyles) July 9, 2020