Distanza di 5 milioni per Under (da 25 a 30), ma l’affare dovrebbe chiudersi

La Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi dettagli della trattativa tra Roma e Napoli per l’esterno destro classe ’97, che diverrebbe l’erede di Callejon

Non solo Osimhen, il Napoli ha chiaramente fatto capire di voler battere sul tempo gli avversari per quanto riguarda il mercato e chiudere prima del tempo le trattative in ballo.

Una di queste è con la Roma per Cengiz Under, esterno destro di piede mancino, classe ’97, che diverrebbe l’erede di Callejon, che dovrebbe andare via ad agosto

L’affare, secondo La Gazzetta dello Sport

E il Napoli è parecchio attivo in questi giorni. De Laurentiis ha offerto alla Roma 25 milioni di euro per Cengiz Under. I giallorossi ne chiedono 30, ma l’affare dovrebbe chiudersi.