Dialogo tra Montalbano e Catarella sui tempi nuovi

Nuttata pirsa e figlia femmina. Muntilbano stavia sulla virandina e si stavi cuncianda nu puca di mangiari.

Nuttata pirsa e figlia femmina. Muntilbano stavia sulla virandina e si stavi cuncianda nu puca di mangiari. Havivana appina missa in camira di sicurtate nu latra che haviva tintata di arrubari qualichi cusa in un villina fora Vigate. Addurante l’interrogatoria eri emersa che il latra qualichi misa fa – antiCovidda – eri cuntabile in una ditte di lavatricia che le lavatricia nun le facica chiù. Eri il cetia media pruletarizzata come dicivano i suciuluga.

Mintra stavi per mangiarisirsa la capunatina che chella sancta fimmina di Adilina gli haviva accunciata non sona il malitta tulifona? Sissi, e chi putiva scassarilli i cabasisa a chilla ura sancta? Catarelli, lo sciddricaturi sulitaria….

“Dutturi, dutturi, ancura vigliante ia?”.

Muntilbano: “Non sugno vigliante: sugno il fantasima Muntilbano”.

C: “Allura pi piaciri mi scetasse il Cummissaria Muntilbano: a mia i fantasima mi fanna metu”.

M: “Ura glielo sceta… Che volia Catarelli?”.

C: “Parla cu ‘o fantasima o con u Cummissaria?”.

M: “Parla cu mia, Catarè, che mi appigliasta pe na ummira?”.

C: “Dimando pirdonanza duttrui, pigliai ummira pe Vussie”.

M: “E circa di sperciari meliora”.

C: “Scusasse dutturi, sugno presbiteria”.

M: “Nun sapiva che faciva partia del Clera”.

C: “Nonsi, dutturi, ma alli vota sclera”.

M: “De hoc havivama cuntezza”.

C: “Ma pirchia hava cuntententizza che io sclera?”.

M: “Catarè, iamma annantia”.

C: “Perdonantia dutturi: vuliva parlari cu lia de Ottavia Pussumata”.

M: “Ma chi chilla che havimma pigliata nel villina Lauritana?”.

C: “Sissi, chiangi il mischino: e fa voci che iddo honesta è: e che qualichi cusa havia da dari mangiari ai filia su”.

M: “(…)”.

C: “Che facia Cummissaria si azzitia?”.

M: “Stavia a pinsari”.

C: “Un tallera pe su pinsera”.

M: “Tallera ne havimma multa già”.

C: “Scusasse”.

M: “Stavia pinsanda ad un cusa che haviva litta aierisira”.

C: “Nu cunta?”.

M: “Sissi, nu gialla che havi scritta un milanesa Robbecchia”.

C: “E che dicia chista cristiana?”.

M: “Dicia che chilla che diciana che stamma in un tempora nova indovi non ci stavi più la sinistre e la distra, la puvertate e l’indigentia e che diciano che ci stavia la modernitate non havino accapita nihilo”.

C: “Ma chilla sugno chilla che stanna con Di Maia”.

M: “Pricisa, ma uramaie sugno omnes accusia”.

C: “E lia dicia che nun è accussia?”.

M: “Ti paria che se il Pussumata faticave in officia si ni iva a fari furta?”.

C: “Chilla macari per fari frutta ci voli scola?”.

M: “Catarè, ma chi sono i frutta?”.

C: “Chella che fruttivicana”.

M: “Ma nuia simma puliziotta nun partionaria”.

C: “Ci sugno frutta e frutta”.

M: “Sissi, ma la tua glossa havi arrivata alla frutta”.

C: “Allura ci faccia nu caffia?”.

M: “(.,,)”.