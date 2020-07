Demme lontano parente del calciatore pre lockdown

Top e flop / Ibrahimovic è l’uomo ovunque del Milan. Per Zaniolo un gol coast to coast. Lapadula, una doppietta da bomber di razza

Top

Ibrahimovic (Milan): deciso, concentrato, determinato. : deciso, concentrato, determinato. È l’uomo ovunque della squadra rossonera . Realizza una doppietta, di pregevole fattura, che vale altri tre punti in classifica e porta il Milan al sesto posto. Determinante.

Lapadula (Lecce): giocatore simbolo della voglia di combattere, fino alla fine, della squadra giallo-rossa. Realizza una doppietta di buona fattura, da autentico bomber di razza.

Zaniolo (Roma): dopo l’infortunio deve riprendere confidenza con i tempi di gioco ma ha un impatto terrificante sulla partita. Ottima intensità, giocate di classe. Che dire del goal, un coast to coast che salta con irrisoria facilità la difesa spallina.

Flop

Tonali (Brescia): l’uomo in meno del centrocampo del Brescia. Lento, scontato, svogliato, prevedibile. Non riesce a creare gioco, eppure le qualità ci sono davvero tutte.

Tomovic (Spal): spettatore pagante in campo. Non fornisce alcuna spinta in fase offensiva, riesce a fare ancora peggio in quella difensiva. Saltato spesso e volentieri dagli esterni giallorossi.

Demme (Napoli): lontano parente del centrocampista ammirato prima del lock-down. Avulso dal gioco, confuso, perso. Sbaglia giocate semplicissime.