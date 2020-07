De Luca reclama i miliardi del Mes: “La Campania appartiene alla categoria degli afflitti”

Il governatore: i piani per l’eventuale ripartizione prevedono che alla nostra regione andrebbero meno soldi che agli altri. E’ vergognoso

Vincenzo De Luca reclama i miliardi del Mes, che “sarebbe irresponsabile non utilizzare”. Ma il governatore della Campania vuole la “giusta” fetta per la sua Regione.

“Il Mes ha come destinazione la materia sanitaria, che è sconfinata. 37 miliardi per un mondo sconfinato. Dovrebbero essere divisi tra le Regioni. Ma emerge un problema sconvolgente: un giornale nazionale ha fatto una ipotesi di distribuzione dei 37 miliardi, che prevede cose vergognose. La Campania dovrebbe ricevere 2 miliardi e 700 milioni. Il Veneto 3,12o miliardi. 300 milioni in più pur avendo quasi un milione di abitanti in meno. Il Piemonte le stesse risorse avendo un milione e mezzo di abitanti in meno. La Lombardia avrebbe oltre 6 miliardi. La Campania appartiene alla categoria degli afflitti, non dei fortunati”.