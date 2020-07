De Luca: «In Campania probabilmente si tornerà a scuola tra il 14 e il 16 settembre»

Il governatore su Facebook: «Niente classi pollaio, evitare la chiusura di alcuni plessi per rispettare le norme sul distanziamento. Ci prepariamo a produrre milioni di mascherine per i ragazzi delle scuole medie e superiori»

La Regione Campania cambia idea. Non si ritornerà più in classe il 24 settembre, come dichiarato qualche giorno fa dall’assessore Fortini, ma il 14 o al massimo il 15. Lo ha annunciato il presidente Vincenzo De Luca nel suo punto settimanale in diretta Facebook.

«Il neo commissario Arcuri proporrà una campagna di screening sul piano nazionale. Se si decide di aprire a inizio settembre, anche la Campania si collocherà in quel periodo. Quindi, probabilmente, l’anno scolastico aprirà come nel 90% delle Regioni, cioè a cavallo tra il 14 e il 15 settembre. Daremo comunque un’informazione preventiva».

Il governatore ha confermato che sarà effettuato uno screening con tamponi e test sierologici sul personale scolastico.