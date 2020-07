De Luca avvia la procedura per dichiarare la cultura del caffè espresso napoletano patrimonio Unesco

Presentato il dossier che ne sintetizza le caratteristiche e ne racconta il valore identitario, ma anche i profili legati allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell’ambiente e alla preservazione degli ecosistemi

La Regione Campania ha avviato la procedura per dichiarare la cultura del caffè espresso napoletano patrimonio Unesco. Alla Commissione italiana per l’Unesco è stato inviato il dossier di candidatura, redatto da un gruppo di esperti professori universitari, antropologi e giuristi. In esso è chiaramente scritto che il caffè in Italia non è soltanto una bevanda ma esprime una vera e propria cultura. Un rito tutto napoletano che ha dato vita a tradizioni diffuse ovunque, come quella del caffè sospeso che evoca il senso dell’ospitalità, solidarietà e convivialità. Il dossier sintetizza questa dimensione e racconta il valore identitario della cultura del caffè.

Non solo. Sono evidenziati anche i profili legati allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell’ambiente, alla preservazione degli ecosistemi che è strettamente connessa a questa nostra cultura.