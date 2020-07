De Laurentiis: “Il prossimo campionato dovrebbe partire ad ottobre, al massimo fine settembre”

All’inizio della conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli 2020 a Castel di Sangro il presidente De Laurentiis ha precisato quali potrebbero essere le date, sottolineando la sua contrarietà al fatto che la Lega voglia far partire il prossimo campionato già il 13 settembre

«Noi giochiamo l’8 con il Barcellona, se dovessimo uscire, dopo 12 giorni di riposo ai calciatori il 20 andremo a Castel di Sangro, se non dovessimo uscire si allungherà il termine in cui andremo. Poi c’era un’impostazione della Lega di voler ricominciare il campionato il 12 settembre, ma se uno deve dare riposo ai calciatori e fare allenare le squadre, posto che i primi di settembre si va fuori con le nazionali come ti prepari? Poi dicono che non tutti hanno gli impegni europei, ma le squadre che li hanno sono quelli che fatturato anche per gli altri. Secondo me la Serie A dovrebbe ripartire alla fine di settembre il 27 o ancora meglio il 4 ottobre»