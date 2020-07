D’Aversa: “C’è da essere incazzati per gli ultimi risultati. A Napoli bisogna vincere”

L’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli.

“ Ai ragazzi è che sicuramente non si può essere contenti del momento anzi, bisogna essere incazzati per gli ultimi risultati . Ho prospettato loro la partita di domenica contro la Sampdoria dove loro stessi sono stati in grado di giocare uno dei primi tempi più belli da quando alleno e allo stesso tempo, nel secondo, sciogliersi nelle difficoltà e giocare in maniera impaurita. Questo non deve accadere”.

Il Parma è reduce da 6 sconfitte nelle ultime 7 partite di campionato.

“Comunque siamo gli stessi che hanno fatto quaranta punti e, fino ad un certo punto, siamo a far riusciti a far parlare qualcuno di Europa League. Nelle difficoltà, tutti uniti e tutti compatti, dobbiamo essere bravi ad uscire da questo momento“.

D’Aversa ha parlato delle difficoltà dell’allenamento in quarantena, a causa della positività al Covid di uno dei tesserati.

“Dal punto di vista dello staccare o meno non posso inventarmi nulla restando chiuso qui. Già il fatto di tornare a casa, di condividere la vita quotidiana con la propria famiglia poteva essere un momento di svago per non pensare a tutte le situazioni negative di questo periodo. Dobbiamo essere bravi nonostante ciò. Penso che siamo l’unica squadra, questo ci deve far riflettere e sull’aspetto mentale influisce ma non possiamo star lì a ragionare su questo, a crearci l’alibi della quarantena o del fatto di stare in ritiro obbligato. E’ chiaro che a livello di energie nervose staccare un attimo farebbe bene“.