Criticare Politano è segno di abbondanza

POSTA NAPOLISTA / A noi piace così, buttarli giù, tenerli da parte finché la luce non si rivela ai nostri occhi, come il Liverpool che vuole Lozano

Mi piace il day after andare sui siti dove appassionate penne analizzano la partita senza dismettere lo spirito di parte. E pure dopo la vittoria di Genova sono corso a leggere, stuzzicato dagli elogi che tutti avrebbero rivolto a Lozano, uno che un mese e mezzo fa per molti era spazzatura. E che piacere, confesso, è stato darmi conferma dei principi della napoletanità tifosa che ti sputa nella fogna e ti recupera e ti rimpiange dopo averti messo su un volo diretto a Liverpool, per farti giocare al servizio di Klopp. Ma nella narrazione di questi tempi non c’è soltanto l’encomio del messicano, va tanto di moda l’attacco a Politano che non sarebbe all’altezza delle aspettative e del contesto. Giocatori come Politano, così intelligenti, capaci di tenere il campo, efficaci nei movimenti e dotati tecnicamente, sono pochi. Ma a noi piace così, buttarli giù, tenerli da parte finché la luce non si rivela ai nostri occhi. Siamo seduti alla tavola dell’abbondanza.