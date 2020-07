CorSport: Napoli-Udinese, dubbio Demme-Lobotka. Nel tridente Callejon, Mertens e Insigne 

Tra i pali Ospina. In difesa Koulibaly in coppia con Manolas. In mediana Zielinski e Fabian

Domani sera il Napoli affronterà l’Udinese al San Paolo. Sul Corriere dello Sport la probabile formazione scelta da Gattuso.

Tra i pali ci sarà Ospina, per il naturale turnover con Meret. In difesa, Di Lorenzo è squalificato per un turno, dunque dovrebbero esserci Mario Rui e Hysaj, mentre la coppia di centrali sarà formata, con ogni probabilità, da Manolas e Koulibaly.

A centrocampo Gattuso ha ancora un dubbio su chi scegliere tra Lobotka e Demme. Accanto al regista agiranno Fabian e Zielinski.

In attacco, torna il tridente classico composto da Callejon, Mertens e Insigne.

“Oggi rifinitura al San Paolo e poi tutti a casa: niente ritiro e appuntamento domani mattina in hotel”.