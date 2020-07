CorSport: Napoli-Sassuolo, ancora incerta la presenza di Ospina tra i pali

Le condizioni del colombiano dovranno essere valutate. Ancora non si sa se sarà in grado di recuperare per domenica

Non è ancora certo che, contro il Sassuolo, domenica, nella porta del Napoli possa esserci Ospina. Il Corriere dello Sport scrive che le condizioni del colombiano devono essere valutate.

“In vista del Sassuolo, nel frattempo, da oggi andranno valutate le condizioni di Ospina. David il colombiano non è stato convocato per un affaticamento muscolare e dunque bisognerà capire se sarà in grado di recuperare in tempo per la sfida di domenica”.