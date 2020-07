CorSport: Meret tra i pali, coppia Manolas-Maksimovic in difesa

Cambi obbligati per Gattuso con l’avvicinarsi degli impegni europei che impongono di far rifiatare alcuni giocatori

In vista dell’avvicinarsi degli impegni europei e della gara contro il Barcellona il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha necessità di fare turnover con i suoi giocatori per evitare infortuni ed eccessiva stanchezza come riporta il Corriere dello Sport