CorSport: De Laurentiis vuole realizzare il canale della Lega

Il patron del Napoli ne parlerà domani a pranzo a Roma con tutti i presidenti di Serie A per convincerli della bontà del progetto che non prevede “partner”

È di nuovo tempo di battaglie, scrive oggi il Corriere dello Sport, quelle relative ai diritti tv. Una battaglia che nasce da due presupposti: Sky appare sempre meno interessata ai diritti tv e soprattutto a pagarli di più ogni triennio, mentre gli operatori OTT, come Dazn e Amazon, sono sempre più attirati dai prodotti Premium come la Serie A. Mancano soluzioni alternative per far rifiorire un mercato che appare un po’ spento.

La priorità è incassare dai diritti 2021-24 più di 1,3 miliardi a stagione, quelli ottenuti nel 2018-21.

Anche Sky, sebbene non abbia saldato l’ultima rata del 2020 e non sia intenzionata a farlo, potrà partecipare alla prossima asta per i diritti tv avendo anticipato la prima rata della prossima stagione.

Se la cifra raccolta da Sky e dagli altri partecipanti all’asta sarà ritenuta congrua i diritti saranno venduti, altrimenti bisognerà percorrere la strada del canale della Lega

Ed è proprio questo il discorso che farà De Laurentiis ai presidenti della Serie A nel pranzo organizzato domani all’Hotel Ritz di Roma

il numero uno del Napoli vuole che sia la Lega a far nascere il canale attraverso i soldi prestati da fondi o banche, in questo caso “non partner”