CorSera: Atalanta-Napoli è l’ultimo treno di Gattuso per la Champions

La sfida di stasera tra Napoli e Atalanta è l’ultimo treno di Gattuso per la Champions. Le due squadre sono al meglio della forma, anche se vengono dal lockdown.

“Atalanta quarta con legittime velleità di Champions; Napoli sesto con la speranza di recuperare (la matematica autorizza) il terreno perduto e ambire così alla qualificazione europea più prestigiosa: per Gattuso è l’ultimo treno. Rino ha riconvertito e riequilibrato un inizio terribile, ha trovato una luce in fondo al tunnel della disperazione dove la squadra si era introdotta, mentre Gasperini ha cominciato da subito a far volare la sua Atalanta. Ecco, perché ci sono 12 punti a dividere le due squadre più in forma di quest’ultimo scorcio di campionato. Una enormità, considerando ciò che entrambe hanno espresso nel post lockdown, collezionando vittorie e (il Napoli) anche un titolo. Tre su tre la Dea (aveva un recupero da giocare) due su due i partenopei, con il petto gonfio per la Coppa Italia vinta ai rigori contro la Juventus”.