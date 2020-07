Cormez: La Juventus spinge Milik per non fargli accettare la proposta del Napoli

I bianconeri avrebbero chiesto al polacco anche di non ascoltare le proposte dell’Atletico Madrid che, invece, fa sul serio

Non è un caso, scrive il Corriere del Mezzogiorno che l’arrivo di Osimhen a Napoli sia avvenuto pochi giorni dopo l’incontro tra Milik e il suo agente. La partenza dell’attaccante polacco è oramai certa, anche se i tempi potrebbero essere diversi da quelli voluti dal presidente De Laurentiis che spinge per cederlo adesso e non il prossimo anno a parametro zero. Ma la Juve ha fatto un’altra richiesta a Milik

La Juventus spinge per non fargli accettare la proposta del Napoli, di non ascoltare le sirene dell’Atletico Madrid che, invece, fa sul serio, vuole affondare il colpo se riuscirà a liberarsi di Diego Costa a meno che non torni in piedi l’ipotesi Cavani