Conte: «Juric non rompere il ca… e stai muto». Juric: «Ma stai muto te… come ti permetti?»

Sulla Gazzetta il nervosismo di Conte per il pareggio dell’Inter a Verona, che lo ha spinto a prendersela con il tecnico avversario. “Se non è crisi di nervi, poco ci manca”

L’Inter pareggia a Verona e perde le staffe in panchina prendendosela con Juric. Lo racconta la Gazzetta dello Sport, che scrive:

“Se non è crisi di nervi, poco ci manca. Perché al di là dell’aspetto tattico, dell’atteggiamento e degli errori tecnici, è la fragilità mentale dell’Inter che sta emergendo in maniera inimmaginabile. Ed è l’ultima cosa che ti aspetti da una squadra guidata da Antonio Conte, l’uomo che ha fatto del furore e della mentalità vincente uno stile di vita, prima da giocatore e poi da allenatore”.

Il gol di Lazovic al 2′ del primo tempo ha innervosito l’allenatore, che poi se l’è presa con il tecnico avversario.

“L’imbarazzo è durato per tutto il primo tempo e ha fatto salire alle stelle la tensione sulla panchina nerazzurra, tanto da spingere Conte a prendersela anche con il collega rivale: «Juric non rompere il ca… e stai muto», ha urlato Antonio al tecnico dell’Hellas dopo un contestato fischio dell’arbitro. «Ma stai muto te… come ti permetti?», ha replicato il discepolo di Gasp”.

E’ probabile, scrive la rosea, che nell’intervallo si sia replicata una scena come quella del post Bologna, “con le urla a far tremare lo spogliatoio per scuotere la squadra”.

Ma alla fine l’Inter ha portato a casa solo un punto.