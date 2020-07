Colazione in vaschette e pesca nello stagno, la dura vita del ritiro NBA (altro che ammutinamento)

Con tutto il rispetto di Insigne, Lebron James resterà chiuso nella “bolla” Disney fino ad ottobre: tra allenamenti, ping pong e cineforum. Fino a ottobre

Il ritiro è un ritiro anche se lo chiami “bolla” e lo organizzi per tutti a Disney World. L’NBA sta per riprendere il campionato isolata dal mondo e dalla pandemia, e per farlo ha chiuso dentro 22 squadre (da 36 persone l’una) fino a ottobre, con una gigantesca operazione da 160 milioni di dollari.

Lebron James e compagni sono già tutti là, e sui social raccontano la vita dentro la bolla. Che alla lunga, a occhio, si tradurrà in una noia mortale. I migliori giocatori di basket del pianeta, multimiliardari, costretti a fare colazione dalle vaschette monouso e svagarsi pescando nello stagno artificiale del complesso. Per mesi. Con tutto il rispetto di Insigne e compagni, se il Napoli non poté fare a meno di ammutinarsi per qualche giorno a Castel Volturno questi che dovrebbero fare, la lotta armata?

Visualizza questo post su Instagram PEACE @reggie_jackson Un post condiviso da Paul George (@ygtrece) in data: 16 Lug 2020 alle ore 11:40 PDT

I giornalisti ammessi nella bolla sono solo 20, 10 di ESPN e un’altra decina tra siti e giornali. condividono alcuni spazi con i giocatori, ma non possono rivolgergli la parola. Mai.

I giocatori sono testati ogni giorno grazie a un laboratorio privato dedicato. Chiunque entri nel complesso deve rimanere in quarantena per due giorni, e solo dopo due tamponi negativi. I giocatori possono uscire solo per seri motivi familiari e al rientro devono rimanere in isolamento per 10 giorni .

Gli hobby a disposizione, tra un allenamento e l’altro, sono organizzati direttamente dalla Lega. C’è la pesca nel laghetto artificiale, il golf, il cineforum, il ping pong e la Playstation. Il primo sabato dopo l’arrivo dei giocatori l’NBA ha organizzato un djset in piscina, ma s’è presentato solo Dwight Howard, il pivot dei Lakers.

Visualizza questo post su Instagram I’m flying 🥰🛥 Un post condiviso da NBA Bubble Life (@nbabubblelife) in data: 14 Lug 2020 alle ore 11:54 PDT

Il cibo, dicono, non è un granché.

Visualizza questo post su Instagram day 2 breakfast for domantas sabonis: 🥞🥓 Un post condiviso da NBA Bubble Life (@nbabubblelife) in data: 10 Lug 2020 alle ore 8:52 PDT

UNO’s real serious around here pic.twitter.com/8o8DO6QpHq — Mo Bamba (@TheRealMoBamba) July 14, 2020

I famigliari potranno raggiungerli soltanto dopo il primo turno di playoff, verso la fine di agosto. Entro metà mese infatti si giocheranno le 88 partite che mancano della regular season. I playoff cominceranno il 17 agosto e andranno avanti fino a ottobre.