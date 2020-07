Callejon vuole restare ma con un biennale, il Napoli gli offre un anno soltanto. Trattativa paralizzata

Callejon vorrebbe restare al Napoli. Lo vorrebbe anche la sua famiglia e lo vorrebbero i tifosi napoletani. Ma la trattativa per il suo rinnovo è complessa, scrive il Corriere dello Sport.

“Josè vorrebbe continuare la vita napoletana, inutile girarci intorno. Lo vorrebbe in prima persona e lo vorrebbe anche la sua famiglia. Le cose, però sono così, complesse, complicate, e al momento la trattativa per il prolungamento del contratto, scaduto il 30 giugno e poi prorogato per due mesi a fronte di un’assicurazione è bloccata. Ferma. Paralizzata. Il problema? Il tempo. Maledetto tempo che passa. Perché sia chiaro: il Napoli vorrebbe anche tenerlo, con Gatttuso in testa a fare da sponsor per mille motivi – tecnici, tattici e umani -, ma il club pensa che non sia possibile andare più in là di un anno, con al massimo l’opzione per il secondo. No, non va bene per lui: vorrebbe due, come minimo, al medesimo stipendio”.