Brescia, Balotelli non sarà più convocato. Si allenerà solo con chi gioca

Lo scrive Tuttomercatoweb. Manca l’ufficialità ma il club ha deciso di prendere altri provvedimenti relativi all’attaccante. Non giocherà le rimanenti partite

Mario Balotelli non sarà più convocato dal Brescia per le prossime partite. Lo scrive Tuttomercatoweb.com. I rapporti dell’attaccante con il club sono ormai ridotti ai minimi termini e, nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, Balotelli non giocherà le rimanenti sfide di campionato e si allenerà solo con gli altri giocatori del Brescia che non giocheranno.

“Il giocatore è rientrato in gruppo lunedì dopo diverse settimane scandite da allenamenti individuali, dunque il numero 45 sta rispettando il protocollo di gruppo e non quello singolo, osservato durante il periodo post lockdown. Un reintegro in gruppo parziale quello dell’attaccante biancoblù, visto che si allenerà soltanto con chi non gioca e con chi dovrà recuperare dagli infortuni. Balo non rientra tra i calciatori convocabili, anche se sarà a disposizione dello staff tecnico e di mister Lopez”.