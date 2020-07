Bologna-Napoli, Gattuso ne cambia otto. Lozano per la prima volta titolare

Sul CorSport. Un tridente del tutto inedito, con il messicano al fianco di Politano e Milik. In difesa Manolas e Maksimovic, con Hysaj e Di Lorenzo. In mediana torna Demme regista con Elmas e Zielinski. Tra i pali Meret

Rispetto alla partita di domenica scorsa contro il Milan, stasera Rino Gattuso cambierà otto giocatori nel suo Napoli. Sul Corriere dello Sport la probabile formazione.

In porta torna Meret, in virtù del patto di avvicendamento tra portieri. Sulla linea difensiva, i soli confermati sono Di Lorenzo e Maksimovic. Per il resto, Manolas prende il posto di Koulibaly al fianco del serbo e Hysaj concede fiato a Mario Rui sulla fascia sinistra.

Due cambi anche a centrocampo. In regia torna Demme, con Elmas e Zielinski a suoi fianchi. Piotr è l’unico reduce del Milan.

Il tridente sarà del tutto inedito, composto da Politano, Milik e Lozano.

È la prima volta che il messicano giocherà titolare da quando Gattuso è arrivato a Napoli. L’unico precedente risale agli ottavi di Coppa Italia con il Perugia al San Paolo, il 14 gennaio scorso, 183 giorni fa. finalmente, dopo 17 panchine consecutive in campionato (21 complessive da quando è andato via Ancelotti oltre a una tribuna in Champions con il Barcellona), Lozano giocherà dal primo minuto.

Prima dello stop per Covid, il messicano aveva collezionato solo 61 minuti in 11 partite. Dal Verona in poi i minuti sono stati 126 in 6 giornate, con 2 gol, uno al Bentegodi e uno contro il Genoa.