«Boga è ufficialmente incedibile. Il Napoli è interessato, ma non abbiamo mai parlato di soldi»

L’ad del Sassuolo, Carnevali, al CorSport: “Non mi pongo un problema di cifre per il semplice fatto che non vogliamo venderlo. Con De Laurentiis il rapporto è eccellente”

Il Corriere dello Sport intervista l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Parla dei suoi gioielli, Caputo, Berardi e Boga. Dice che lo stupiscono tutti e tre per motivi differenti.

«Di Boga immaginavamo la sua forza e il potenziale, che non è ancora esploso del tutto avendo ampi margini di miglioramento. Caputo è una conferma di quanto di buono ha fatto negli anni passati. Berardi è sempre più Berardi, ogni anno migliora in qualità e sicurezza».

Dichiara di non avere intenzione di cederli.

«Non cedere nessuno è la volontà per il prossimo campionato, visti pure i tempi brevi tra quello in corso e il successivo».