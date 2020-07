Bartomeu: “Champions? Il Barcellona è sempre favorito, in qualsiasi competizione giochi”

Su Mundo Deportivo una lunga intervista a Josep Maria Bartomeu. Tanti i temi affrontati, a partire dal rinnovo di Messi.

Sulla Champions League:

“Il Barcellona è sempre favorito, in qualsiasi competizione giochi. Sarà così anche in Champions, soprattutto vedendo lo spirito vincente dei nostri giocatori. E’ il momento giusto per tornare a dare un’altra dimostrazione di talento e ambizione. Negli ultimi giorni è stata fatta autocritica interna, credo che abbia aiutato per rinnovare le energie per questa Champions dal formato unico. Sono contento dell’autocritica fatta da giocatori e tecnici“.