Barcellona, oggi ultimo allenamento, poi la squadra va in vacanza per 5 giorni

Setién ha deciso di lasciare libero il gruppo per qualche giorno per lasciarsi alle spalle i veleni dell’ultima fase del campionato. Fanno eccezione gli infortunati

Oggi il Barcellona effettuerà il suo ultimo allenamento, poi il gruppo andrà in vacanza per qualche giorno. Per la precisione, cinque. Lo scrive Tuttomercatoweb.com. Setièn ha deciso di lasciare libero il gruppo prima di iniziare a preparare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. In questo modo i giocatori avranno la possibilità di staccare e ricaricare le pile, cercando di lasciarsi alle spalle i veleni dell’ultima fase del campionato.

Faranno eccezione i calciatori infortunati. Griezmann, Lenglet, Umtiti e Dembélé proseguiranno il loro programma di recupero.