“Arcuri è un Willy Coyote che perde senza sbattersi all’infinito»

Ieri la notizia della nomina di Domenico Arcuri a commissario per la ripartenza in sicurezza della scuola. Una nomina inserita tra le pieghe del decreto Semplificazioni. Oggi ne scrive Il Giornale.

Arcuri, scrive il quotidiano,

Si riferisce al flop delle mascherine. Promesse e mai arrivate.

“La via più facile era immaginarlo come una sorta di Willy il Coyote che inventa milioni di piani per catturare Bip Bip, strategie sempre più fantasiose, ingegnose, arabeschi di ingegneria dinamica che finiscono con lo stesso finale: la faccia spiaccicata contro il muro. Arcuri non è però Willy. Non si sbatte all’infinito per realizzare il suo scopo. È questa iperbole della sconfitta che te lo rende simpatico. Il Coyote è una sorta di Giobbe biblico, Arcuri è un maestro dell’attesa, non si danna, perché si rifiuta di dare conto all’insoddisfazione perenne degli italiani“.