Il club aveva scelto Jonathan David ma lui stesso ha spiegato: “Il Gantoise dice che vuole tenermi. O che è pronto a vendermi per un prezzo che non mi sembra possibile (almeno 30 milioni di euro)”

Nuovo rallentamento per il trasferimento di Osimhen dal Lille al Napoli. Come rivela oggi Le10Sport, non ci sarebbe solo l’ostacolo del nuovo procuratore D’Avila, ma anche il nodo del suo sostituto da sciogliere.

Il Lille aveva scelto la giovane promessa canadese della

Gantoise

,

Jonathan David

che aveva anche espresso parere favorevole al trasferimento, ma qualcosa non è andato per il verso giusto come riferisce lui stesso a L’Equipe