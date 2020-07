Ancelotti non ha escluso Ronaldo dal suo top 11. È un’intervista precedente al Real Madrid

Carlo Ancelotti ha stilato la top 11 dei migliori calciatori allenati in carriera. La pubblica The Sun. Salta subito all’occhio un’esclusione importante, quella di Cristiano Ronaldo, al posto del quale, l’ex tecnico del Napoli schiera invece Andriy Shevchenko.

Il motivo è semplice. È una vecchia intervista, concessa da Ancelotti prima che andasse ad allenare il Real Madrid. Infatti non ci sono calciatori del Real né del Bayern. Del resto, come ripete spesso lo stesso Ancelotti, «per me è impossibile stilare una formazione del genere». Sono troppi i calciatori forti e importanti che ha allenato. Ci vorrebbe una squadra con almeno 25 titolari.

La squadra che riporta il Sun, comprende calciatori che ha avuto al Parma, alla Juventus, al Milan, al Chelsea e al Psg. Solo per questo non c’è Ronaldo, né tanti altri.

In porta Buffon che tirò su al Parma tra il 1996 e il 1998. In difesa Paolo Maldini, John Terry, Thiago Silva e Cafu. A centrocampo Andrea Pirlo, Frank Lampard, Zinedine Zidane e Kakà. In attacco il tecnico scelse Ibrahimovic e Shevchenko.