Verdelli: “il cruccio di Bennato è quello di non essere più di moda”

In un’intervista al Fatto sul suo speciale su Vasco Rossi, che va in onda il 1 luglio, racconta che Edoardo è uno dei miti di Vasco

Il Fatto Quotidiano intervista oggi Giorgio Verdelli, autore dell’evento su Vasco Rossi “una tempesta perfetta”, che andrà in onda su RaiUno il 1 luglio. Napoletano, cresciuto con Bennato, Verdelli racconta che Edoardo è uno dei miti di Vasco

“Jannacci, Guccini, De Gregori e De Andrè; (ci pensa) però con Bennato il feeling è particolare”

Anche a Bennato ha dedicato una puntata del suo programma “Unici” sempre sulla Rai

“il cruccio di Bennato è quello di non essere più di moda”

Bennato come Vasco, se non fosse per un errore commesso dal cantautore napoletano

“Determinato, lucido, geniale; un po’ lo ha danneggiato Notti magiche: quel brano gli ha intaccato l’immagine da cantautore, un errore che Vasco non ha commesso”

Verdelli racconta la sua Napoli anni ’70 vissuta nella creatività collettiva con Edoardo e Pino Daniele.

I due non si amavano molto.

“C’era una forte competizione, e divisi in fazioni; ( sorride) una volta mi chiamò a casa la mamma di Edo, donna celebre perché direttrice di una scuola elementare, e carattere molto deciso. Mi investì di parole, era dispiaciuta perché Bob Dylan veniva in Italia e ad aprire il tour c’era Pino, “mentre è mio figlio il Dylan italiano!”

Su Pino Daniele infine

“Carattere complesso, era un misto di timidezza e insicurezza, spinto da una forte rivalsa verso la vita; era conscio del suo stato di salute”