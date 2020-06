Tuttosport: oggi De Laurentiis incontrerà l’agente di Fabian Ruiz per parlare del rinnovo

Il presidente gli porrà davanti un paio di ragionamenti. Se al Napoli venisse recapitata l’offerta irrinunciabile, lo spagnolo sarà venduto, altrimenti a fine stagione il club incontrerà i suoi procuratori per il prolungamento

Secondo quanto scrive Tuttosport, oggi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis incontrerà l’agente di Fabian Ruiz per parlare del suo rinnovo.

“Il patron oggi a Napoli incontrerà Miguel Alfaro Garcia, un membro dell’agenzia You First Sport che cura gli interessi di Fabian Ruiz. Con l’agente del centrocampista spagnolo saranno portati avanti un paio di ragionamenti sul futuro. E cioè, se al Napoli venisse recapitata l’offerta ‘irrinunciabile’, allora il calciatore sarà venduto, altrimenti a fine stagione ci sarà l’incontro tra il club e i suoi procuratori per prolungare l’attuale contratto fino al giugno 2025”.