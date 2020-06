Tuttosport: Napoli, si riapre la trattativa per Milot Rashica

Il kosovaro si era promesso al Lipsia ma se il Werder Brema resterà in Bundesliga dopo i playout la sua valutazione salirà a 25 milioni e il club della Red Bull mollerebbe la presa. L’entourage guarda al Napoli come ad un’alternativa

Cristiano Giuntoli riapre la trattativa per Milot Rashica. Il 24enne kosovaro del Werder Brema, scrive Tuttosport, è uno dei suoi nomi di mercato preferiti.

“Il preferito di Giuntoli continua ad essere Milot Rashica, 24enne kosovaro che con il Werder Brema sarà costretto ad una coda di stagione: dovrà giocarsi la permanenza in Bundesliga (il 2 e il 6 luglio) nei playout contro l’Heidenheim, team arrivato terzo nella Bundesliga 2. E questa appendice di calcio giocato ha fatto sì che l’entourage di Rashica riaprisse al Napoli. Se il Werder Brema fosse retrocesso sul campo nell’ultimo weekend di partite, il kosovaro sarebbe diventato un giocatore del Lipsia già nei prossimi giorni: 15 milioni per il cartellino, 2,5 bonus compresi sarebbe stata l’offerta di ingaggio per convincerlo”.